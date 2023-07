Report di sostenibilità | cos’è e a cosa serve

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dà una visione completa dell'impatto di un'azienda in ambito ESG, ma è anche una guida per modellare il futuro operativo Isullaforniscono una visione completa dell’impatto di un’azienda in ambito economico, ambientale e sociale (ESG). La formulazione e divulgazione degli obiettivi aiuta le aziende a implementare cambiamenti fondamentali, posizionandole favorevolmente in un’economia globale sempre più incentrata sulla. Gli obiettivi ambientali, sociali e di governance sono traguardi strategici che le aziende si prefiggono per gestire efficacemente il loro impatto sulla società e sull’ambiente. Questi obiettivi comprendono tre categorie chiave: Affrontando questi elementi neldi, le aziende possono comunicare in modo efficace il proprio ...