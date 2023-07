Renato Sanches | la Roma per il riscatto

La Juventus rinforza la difesa. I bianconeri stanno chiudendo con il Valencia per l'arrivo del difensore uruguaiano Facundo Gonzalez . La Roma stringe i tempi per l'arrivo didal Psg: da definire la formula dell'affare. Lazio in attesa del sì di Sow , che dovrebbe arrivare oggi. Il Manchester United rilancia: 70 milioni all'Atalanta per Hojlund . Punti ...Nessun passo avanti significativo nelle ultime ore, ma la Roma continua a insistere per arrivare a. Il portoghese classe 1997 è l'obiettivo principale del centrocampo giallorosso, ma il Paris Saint - Germain non ha ancora dato il via libera al prestito con diritto di riscatto , ...Commenta per primoè sempre più vicino alla Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il centrocampista portoghese del PSG può arrivare in prestito oneroso (1 - 2 milioni di euro) con diritto di ...Nonostante un mercato che dovrà ancora regalare a Josè Mourinho la nuova punta, la Roma continua a cercare rinforzi anche a centrocampo. Il nome ...Renato Saches c'è. Il centrocampista, salvo clamorosi colpi di scena, è in arrivo. È una questione di tempo, il Psg è in Giappone e ancora spera dì ...