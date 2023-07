Regione Puglia | chiesto lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli incendi Riunione straordinaria della giunta

Niente ricci di mare fino al 2026: la Regione Puglia difende la legge La Gazzetta del Mezzogiorno

FOGGIA - Oltre 6 chilometri di rete fognaria per le contrade della piana di Mattinata, in provincia di Foggia, saranno realizzati dall’Acquedotto pugliese entro la prima metà del 2025. I lavori, per u ...Nel 2022 nella Penisola sono stati 5.207 i reati accertati per incendi dolosi, colposi e generici. Calabria e Sicilia restano saldamente al comando della ...