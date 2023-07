Reddito sospeso a 169 mila famiglie | arriva l’sms dell’Inps | le proteste e i nuovi requisiti

(Di venerdì 28 luglio 2023) L’ultima rata che hanno percepito è quella del 27 luglio. A comunicare lo stop è stato l’Inps tramite un sms: il messaggio annuncia la sospensione in attesa della presa in carico dei servizi sociali

Tra agosto e settembre circa 80mila nuove famiglie dovrebbero avere il beneficio

Sono 169.000 le famiglie in Italia che ricevevano il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza e hanno ricevuto un messaggio SMS dall’INPS che segnalava la sospensione del sussidio a parti ...La stretta varata dal governo Meloni prevede la sospensione del sussidio per i nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65. In base alla nuova normativa quella del 27 luglio è ...