Reddito di cittadinanza | via sms scatta il giro di vite E a Napoli scoppia il caos

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le nuove regole del governo, che da agosto limitano il sussidio ai nuclei con disabili, minori o over 65, segnano finalmente una svolta. Un sms annuncia la sospensione ai non aventi diritto, proteste in Campania

Ti lascio senza un euro via sms. "Finedi, si rivolga ai servizi sociali". E' il testo del messaggio che l'Inps sta inviando a decine di migliaia di persone. Per l'esattezza 169mila, quelle nei cui nuclei famgliari ...Centinaia di persone dopo aver ricevuto l'sms sullo stop all'erogazione deldi, hanno protestato e chiamato l' Inps di Napoli (e della provincia) per avere chiarimenti in merito ai nuovi requisiti. Ildi(o pensione) è stato sospeso ...Tanto tuonò che piovve. A distanza di tempo dall'annuncio, sono arrivati i primi sms che annunciano l'interruzione dell'erogazione deldi. Una misura che ha colpito migliaia di famiglie in tutta Italia e che, nel Napoletano, ha portato centinaia di persone a chiedere spiegazioni all'Inps. L'avviso della ...

SAN BENEDETTO - I dati Istat elaborati dall’Ires Cgil mettono in luce quanto nelle Marche siano peggiorati i principali indicatori relativi alle ...A partire da agosto gli occupabili fino a 60 anni senza figli piccoli o anziani in famiglia non riceveranno più il Reddito di cittadinanza, in attesa di iscriversi dal 1° settembre ...