Reddito di cittadinanza sospeso a 169mila famiglie Proteste Folla agli uffici dei servizi sociali

(Di venerdì 28 luglio 2023) Oggi, 28 luglio 2023,lebeneficiarie dio pensione diche hanno ricevuto dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto, in quanto nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa. L'ultima rata che hanno percepito è quella del 27 luglio

La legge di Bilancio ha fissato il limite di 7 mesi per i percettori occupabili. Proteste a Napoli Sono 169mila le famiglie beneficiarie didiche hanno ricevuto dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio dal 1° agosto , in quanto considerati nuclei "occupabili" nei quali non ci sono componenti disabili, ...Centinaia di persone dopo aver ricevuto l' sms sullo stop all'erogazione deldihanno protestato e chiamato l' Inps di Napoli e della provincia - in testa per numero di sussidi - per avere chiarimenti in merito ai nuovi requisiti. Nella mattinata, alla ...Gazzi, 'si sta scatenando una guerra. Aggressioni agli assistenti sociali'

Adnkronos) - "Un sms per dire a 169mila famiglie 'arrangiatevi'. Quello che arriva oggi dall’Inps, grazie alle scelte del Governo Meloni su reddito e pensione di cittadinanza, è un messaggio chiaro: ...Chi ha perso il reddito di cittadinanza ed è ritenuto occupabile, cioè ha tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico e non ha minori a carico, potrà ricevere d’ora in poi 350 euro ...