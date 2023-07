Reddito di Cittadinanza | 169mila famiglie hanno ricevuto messaggio di sospensione

(Di venerdì 28 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSonolebeneficiarie dio pensione dicheoggi dall’Inps ildidel sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa. L’ultima rata chepercepito è quella del 27 luglio. Secondo quanto si apprende ilannuncia lain attesa della presa in carico dei servizi sociali. Sarebbero 88mila le persone che potrebbero essere prese in carico. Tra agosto e settembre circa 80mila nuovedovrebbero avere il beneficio sospeso poiché scadono i sette mesi di durata. L'articolo proviene ...

di GIANLUCA PACE Detenuti con ildi. Dopo quelli che andavano in giro con le Ferrari o con comunque delle macchine sportive, dopo quelli con ville di lusso ecco l'ultima categoria: i detenuti con ildi ...A giugno le famiglie che hanno ricevuto ildio la Pensione disono poco più di un milione (1.010.536) per una spesa di 571,6 milioni. Le persone coinvolte in questo milione di famiglie sono 2.115.944. Lo si ...A giugno le famiglie che hanno ricevuto ildio la Pensione disono poco più di un milione (1.010.536) per una spesa di 571,6 milioni. Le persone coinvolte in questo milione di famiglie sono 2.115.944....A giugno le famiglie che hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza sono poco più di un milione (1.010.536) per una spesa di 571,6 milioni. Le persone coinvolte in questo ...I due terzi dei beneficiari del Reddito e della Pensione di cittadinanza sono al Sud: a giugno hanno ricevuto l'assegno poco più di 672mila famiglie per 1,51 milioni di persone ...