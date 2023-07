Reddito cittadinanza | Conte | “Sospeso a 169mila famiglie con sms”

(Di venerdì 28 luglio 2023) (Adnkronos) – "Un sms per dire a'arrangiatevi'. Quello che arriva oggi dall’Inps, grazie alle scelte del Governo Meloni sue pensione di, è un messaggio chiaro: lo Stato ha deciso di sospendere il sostegno". Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe, dopo le notizie relative alla ricezione di sms che preannunciano lo stop aldidalla fine di luglio 2023. "Poco importa se queste persone stiano attraversando un momento di difficoltà dovuto alla mancanza di lavoro, o se quei soldi servivano loro per integrare uno stipendio da fame. Dal 1 agosto zero", dice. "Intervenire immediatamente prima che le minacce di assalto ai servizi sociali diventino realtà, prima che qualcuna o ...

Lo scrive su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte, dopo le notizie relative alla ricezione di sms che preannunciano lo stop aldidalla fine di luglio 2023 . "Poco ...In occasione del pagamento dell'ultima rata didiai percettori che hanno già fruito di 7 mensilità nel 2023, l'INPS, con un SMS o e - mail, ha informato gli interessati della sospensione del beneficio come previsto dalla ...AGI - Ildiè stato sospeso a decine di migliaia di famiglie via sms . Le opposizioni insorgono, ma secondo l'Inps è tutto nella norma. 'In occasione del pagamento dell'ultima rata di ...

169mila: sono i percettori del reddito di cittadinanza che oggi hanno avuto la notizia della sospensione del sussidio. Con un sms, questo.L’Inps in una nota ha ricordato che la sospensione del Reddito di cittadinanza dal 1 agosto, comunicata via e-mail o sms a 169mila famiglie che ...