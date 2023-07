Red Bull spaventa il mondo della Formula 1 | Marko vuota il sacco | “Max in Ungheria non ha ”

Sarà Charles Leclerc a partire dalla pole position del Gran Premio del Belgio di Formula 1 . In prima fila con il monegasco della Ferrari ci sarà il messicano Sergio Perez , sulla. A segnare il giro più veloce nella Q3 sul circuito di Spa è stato però Max Verstappen suchiudendo con un ultimo giro stratosferico in 1'46 168 . Ma il pilota olandese partirà ...Leclerc ha chiuso a 0820 dal pilota olandese, precedendo l'altradi Sergio Perez (+0877) che lo affiancherà dunque in prima fila. Quarto tempo per Lewis Hamilton su Mercedes (+0919), davanti ...In questo modo, torna concretamente davanti a tutti Charles Leclerc , in prima fila insieme all'altradi Sergio Perez e con Lewis Hamilton 3° . 1°, Max Verstappen -(6° in ...

F1 | Leclerc: "Il lavoro ha pagato, ma Red Bull è lontana" Motorsport.com - IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44 Leclerc è rientrato ai box, mentre Sainz rimane dentro con gomma intermedia: è un bel rischio. Tutti stanno montando gomma slick. 17.43 Valtteri Bottas ...Il weekend del Gp del Belgio inizia con i bene per la Ferrari con l'inattesa pole di Leclerc favorito dalla penalità di Verstappen.