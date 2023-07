Reazione a Catena | è iniziato il dominio ‘incontrastato’ de Le Tre e Lode

(Di venerdì 28 luglio 2023) Le Tre eL’edizione in corso diha trovato delle imbattibili campionesse. Dallo scorso 14 luglio, giorno in cui hanno battuto i Festaioli, i telespettatori del game show condotto da Marco Liorni stanno conoscendo e imparando ad apprezzare i volti de Le Tre e, insegnanti all’Università di Ferrara che hanno già raggiunto un cospicuo bottino. Il team delle Tre eè composto da Marianna Scaglioso, Chiara Pollio e Lauretta Rubini. Oltre ad essere colleghe di lavoro presso la stessa Università ormai da diverso tempo, le tre condividono un rapporto d’amicizia che va al di là delle lezioni. Di puntata in puntata, sono riuscite a sconfiggere tutti i loro avversari soprattutto grazie alla capacità che mostrano nel trovare ...

Dominio Rai 1 . Giovedì 27 luglio il canale della tv di Stato si aggiudica preserale, access prime time e prima serata rispettivamente con, Techetechetè e Noos - L'avventura della conoscenza con Alberto Angela. Italia 1 chiude al secondo posto con Chicago Fire in prima serata, Paperissima Sprint su Canale 5 secondo nell'...... Canale 5 - Paperissima Sprint Estate è stato seguito da 2.184.000 spettatori (14.28%); Rai Due - TG2 Post Estate ha ottenuto una media di 763.000 spettatori (5%); Rai Uno -ha ......e access prime time Rai Uno - Techetechetè ha intrattenuto Canale 5 - Paperissima Sprint Estate è stato seguito da Rai Due - TG2 Post Estate ha ottenuto una media di Rai Uno -ha ...L’edizione in corso di Reazione a Catena ha trovato delle imbattibili campionesse. Dallo scorso 14 luglio, giorno in cui hanno battuto i Festaioli, i telespettatori del game show condotto da Marco Lio ...L’edizione in corso di Reazione a Catena ha trovato delle imbattibili campionesse. Dallo scorso 14 luglio, giorno in cui hanno battuto i Festaioli, i telespettatori del game show condotto da Marco Lio ...