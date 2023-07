Reazione a Catena 28 luglio 2023 | le Tre e Lode

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il video dell’Ultimadidi stasera, 28. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi ancora campionesse le Tre e, tre professoresse universitarie che lavorano a Ferrara. Le Tre e– Chiara, Lauretta e Marianna, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riuscite a indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 8.938 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 115.459 euro. Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 61.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del ...

... essendo finite le repliche di Top 10 , che nelle scorse domeniche hanno tenuto compagnia al pubblico prima di. Ma con quale programma, Mara, sarà su Rai1 nella fascia oraria ...Bastano per innescare unapolitica a, far detonare il centrodestra al governo di Frosinone, rivitalizzare il centrosinistra che poche ore fa è uscito per la prima volta dalla sua ...Ex colonie europee aEx colonia francese, come quasi tutti i Paesi dell'area, il Niger era l'... Più decisa ladel segretario di Stato Usa Antony Blinken, che ha chiesto ai golpisti l'...

Reazione a Catena: è iniziato il dominio ‘incontrastato’ de Le Tre e Lode DavideMaggio.it

La nuova puntata di Reazione a Catena metterà a confronto i concorrenti con parole, montepremi e catene diverse. Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, venerdì 28 luglio 2023, il ...L’edizione in corso di Reazione a Catena ha trovato delle imbattibili campionesse. Dallo scorso 14 luglio, giorno in cui hanno battuto i Festaioli, i telespettatori del game show condotto da Marco Lio ...