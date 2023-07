Re Carlo | ecco quando potrebbe rivedere i nipoti Archie e Lilibet

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 28 luglio 2023) Repotrà abbracciare presto i suoi? Il principe Harry e Meghan Markle stanno crescendo i loro due figli a Montecito, in California. Il duca e la duchessa del Sussex non portano i loro figli nel Regno Unito da molto tempo. L’ultima occasione si è verificata per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II lo scorso anno. Ai tempi la coppia ha anche festeggiato in forma privata il compleanno della secondogenitaDiana. Tuttavia la Famiglia Reale non era presente e si dice chenon veda i suoida tempo. Il principeè nato a Londra nel maggio 2019 e ha vissuto al Frogmore Cottage di Windsor fino ai sei mesi di età. In seguito Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi negli Stati Uniti ritirandosi dai loro doveri reali. Da allora la famiglia dei ...