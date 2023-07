(Di venerdì 28 luglio 2023) Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall'il messaggio didelda agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono ...

a partire dal 6 marzo 2019 Venerdì 4 ottobre sono stati 519.586 sms per avvisare i percettori di Reddito o Pensione di cittadinanza (/Pdc) che hanno presentato la domanda nel mese di ... Davanti a questi uffici si stanno ammassando persone che hanno ricevuto sul loro cellulare il messaggio nel quale leggono che il loro è sospeso dal mese di agosto e che per poter mantenere il ...

Rdc, inviati gli sms di sospensione del sussidio. A Napoli scoppiano le proteste davanti all'Inps Tiscali Notizie

L'invio del messaggio da parte dell'ente erogatore mette in allerta anche gli assistenti sociali, i quali dovranno prendere in carico gli ex percettori. "Riceviamo messaggi preoccupanti dai nostri uff ..."La sospensione via sms del Reddito di cittadinanza (Rdc) sta scatenando una guerra sui servizi sociali". (ANSA) ...