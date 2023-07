Rapid Bucarest-Botosani venerdì 28 luglio 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 28 luglio 2023) Terzo turno di Liga I romena e ildi Bergodi affronta in casa il. I Giule?tenii hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale in trasferta sul campo dell’Univeristatea Cluj, mantenendo ancora una volta la porta inviolata e sfruttando alla distanza la loro miglior qualità offensiva e colpendo al momento giusto, come nell’occasione del gol di Dugandzic sul finire del primo tempo.Non sta invece InfoBetting: Scommesse Sportive e