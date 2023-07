Randy Meisner morto | addio al cofondatore degli Eagles

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Glisono tristi di annunciare che il membro fondatore, bassista e cantante,, è deceduto la scorsa notte (26 luglio, ndr) a Los Angeles all’età di 77 anni, a causa di complicazioni dovute a una broncopneumopatia cronica ostruttiva“. Una nota sul sito ufficiale della band comunica il decesso dell’artista. “era parte integranteed è stato determinante nel primo successo della band. La sua estensione vocale era sorprendente, come evidenziato dalla sua ballata caratteristica, ‘Take It to the Limit'”, prosegue la nota. La storiainizia a Los Angeles nel 1971 con, Glenn Frey (nel 2016), Don Henley e Bernie Leadon. Dopo 9 anni arriva lo ...