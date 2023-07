Radiofreccia | il monologo di Freccia Stefano Accorsi | testo e video

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ildiinè forse uno dei momenti più celebri del film del 1998, esordio cinematografico del rocker italiano Luciano Ligabue con protagonista. In questa scena rimasta ormai impressa nell’immaginario collettivo, uno dei protagonisti – Ivan Benassi detto, appunto, “” – decide di raccontare ai microfoni di Radio Raptus il suo personale credo, elencando tutte le poche ma ben salde certezze che ha nelle vita, per poi lasciare definitivamente la parola alle note di Rebel Rebel di David Bowie. Ecco ilcompleto e ildel. “Buonanotte. Quì è Radio Raptus, e io sono Benassi, Ivan. Forse lì c’è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siate oppure no, io ...