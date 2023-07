“Quell’uomo famoso tra loro…” Al Bano e Romina Power | quella voce forte sul divorzio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023) Non c’è niente da fare, anche dopo tanti anni dalla separazione AlCarrisi enon smettono di far parlare di loro. L’amore che li ha tenuti insieme per anni, del resto, ha fatto versare fiumi di inchiostro e ancora di più la loro separazione sulla quale non è mai stata fatta chiarezza fino in fondo. Una cosa è certa, tra la nuova compagna di AlCarrisi e l’ex moglie non scorre buon sangue. Come, ancora, non scorre buon sangue tra le figlie di Loredana Lecciso e. >Anche la nonna faceva l’amore: storie di letto e segreti piccanti… Un esempio sono le dichiarazioni di Jasmine Carrisi. “Connon ho un rapporto ma lavora con mio padre ed è la mamma delle mie sorelle. Penso che abbiano costruito una bella famiglia e una bella ...