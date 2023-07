Quello che ha detto Chukwueze Tam tam impazzito in casa Milan | bomber pazzesco in arrivo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo le voci di mercato e le seguenti visite mediche, Samuelha firmato giovedì il suo contratto che lo lega alfino al 2028, presentandosi ai tifosi rossoneri che lo hanno subito inondato del proprio affetto e di proprie speranze visto che l'attaccante nigeriano è uno dei colpi di calciomercato delpiù importanti sia per investimento sia per aspettative. L'esterno ex Villarreal vestirà la maglia numero 21. Nato a Umahaia (Nigeria) il 22 maggio 1999, è cresciuto nel Settore Giovanile della Diamond Football Academy, prima di trasferirsi nel 2017 al Villarreal. Con gli spagnoli ha realizzato 4 gol in 20 partite nella Squadra B e ha debuttato in Prima Squadra nel settembre 2018, totalizzando 207 presenze e 37 reti e vincendo una Europa League. Vanta 28 presenze e 4 gol con la Nazionale della Nigeria. ...