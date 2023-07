Quella sinistra che si sfila sui crimini del comunismo

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Senato ha approvato la mozione che riconosce la carestia degli anni Trenta ordinata da Stalin come genocidio. Unanimità mancata per poco: chi sono i 4 parlamentari che si sono astenuti

... se rasenta la perfezione non c'è nemmeno bisogno di stare troppo a guardarsi a destra o a. L'Italia che non sfonda èdei 100 farfalla. Federico Burdisso e Piero Codia sono lontani dai ...Peraltro faccio presente che i numeri sull'evasione fiscale strombazzati dallasono figli esattamente dilogica che stiamo cercando di invertire e che evidentemente non ha portato ...... il Governo Berlusconi introdusse una carta acquisti che sotto alcuni aspetti somigliava a... di Rai, troppo in mano allae che quindi andava riequilibrata; e di welfare, troppo ...

Gestazione per altri, la sinistra fra coscienza e desideri di classe Micromega

I due Paesi europei insegnano che, quando incombe il pericolo della destra, le forze democratiche fanno fronte comune e vincono. Ma servono programmi per i ...il 26 luglio 2023 la Camera dei Deputati ha approvato con 166 sì, 109 no, e 4 astenuti la proposta di legge per il divieto universale di “gravidanza per altri”, altrimenti detta “maternità surrogata”.