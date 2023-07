“Quarto Grado – Le storie” | le anticipazioni della puntata di oggi 28 luglio

(Di venerdì 28 luglio 2023) in onda su ReteQuattro alle ore 21.25, venerdì 28, alle ore 21.25, su Retequattro, ultimo appuntamento stagionale con “– Le”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna a occuparsivicenda di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022, nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Leggi anche: Colombia, mistero sulla morte di un uomo italiano di 33 anni Un giallo, dai contorni sfumati: la donna è stata uccisa o si è tolta la vita? Le nuove indagini chieste dal GIP dovranno stabilirlo. Intanto il marito, Sebastiano Visintin, e l’amico speciale, Claudio Sterpin, continuano a scambiarsi accuse reciproche. Nella ...

Quarto Grado - Le storie: Liliana Resinovich Dietro la Notizia

