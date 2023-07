Quando debuttano le big in Coppa Italia? Calendario | tabellone e prime avversarie | si parte ad agosto

(Di venerdì 28 luglio 2023) Meno otto. Potrebbe non voler significare nulla questo conto alla rovescia, ma non sarà così per il Catanzaro e il Foggia. Le due squadre, con la prima appena approdata in Serie B, si affronteranno nel turno preliminare della2023/2024 e apriranno le danze di questa nuova edizione della manifestazione. Appuntamento fissato a sabato 5a partire dalle ore 18.00: il fischio d’inizio sancirà anche l’avvio del torneo: il giorno successivo sarà poi il turno di Reggiana-Pescara, Feralppisalò-Vicenza e Cesena-Virtus Entella. Qualche giorno fa è stato pubblicato ildella2023/2024 e si prospetta un’annata avvincente ricca di sfide interessantissime già a partire dai trentaduesimi di finale. Ma sorge spontanea una domanda:...

... gli uomini dell'israeliano Barak Bakharin casa contro il Vojvodina). Bonaventura e ... ha sulla coscienza il primo e il quarto gol subito, non è esente da colpe in occasione del terzo...... non è neppure sicuro se la Mela lancerà un'iPhone Foldable, maarrivera sarà sicuramente il ... L'articolo Smartphone pieghevoli,Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5. Prezzi e ...Fino aun'ondata di cocaina travolge Sidney come un'epidemia, l'ecosistema criminale di ... A luglio, fra le altre, la spy story britannica Una spia tra noi , con Damian Lewis (...Mercedes ha annunciato i restyling dei suoi van, sia quelli per il trasporto di persone e sia quelli per il trasporto delle merci. Dunque, la casa automobilistica ha aggiornato i modelli Classe V, EQV ...Anche se la fase a gironi inizierà solamente il 19-20 settembre (con sorteggio fissato per il 31 agosto), siamo già nel vivo della Champions League 2023-2024. La massima competizione continentale per ...