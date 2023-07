Qualiano | ancora rifiuti in strada | ma tutti pensano alle ferie

(Di venerdì 28 luglio 2023)ine aumentano: oggi in redazione una nuova segnalazione di tre punti nevralgici La nuova amministrazione parte seguendo nello stesso solco della precedente, gli attori sono cambiati e quindiè passata da una giunta amante del silenzio ad una leggermente “posaiola” e più social. Già, perché, se da un latosi dicono pronti a risolvere le problematiche della città, in redazione giungono sempre le stesse denunce che riguardano l’abbandono deinelle zone periferiche della città.Via Falcone – Particolare di quelli che sembrano tubi in amianto cementoEppure, il problema deiè sempre lo stesso e dovrebbero conoscerlo a memoria, però, sembra che si faccia ...

Gravi danni nei locali del pronto soccorso dell'ospedale di Giugliano, dove un uomo, non... Il San Giuliano copre un territorio vastissimo che parte da Giugliano per arrivare a, Marano, ...... in particolare nei territori di Acerra, Caivano,e Bacoli. La Corte d'Appello di Napoli ... Anche perch, denuncia, "il disastro ambientale sta mietendogiovani vittime e solo pochi ...Insomma tutto come ampiamente previsto fin 9 giugno, quandonon era stata depositata la ... Vi è la necessità di sapere, senza alcun dubbio, se la Campania, Acerra,e dintorni siano ...

Confermato il sequestro per traffico illecito di rifiuti. L'appello del vescovo di Acerra: quei beni devono servire per ripulire i terreni inquinati che mietono ancora giovani vittime ...Nasce con lo scopo "di dare continuità" per coloro che "hanno aperto una strada verso la legalità al costo della propria vita" e proprio per questo motivo "a noi resta il dovere morale di continuare s ...