Putin promette grano gratis per 6 paesi africani

Vladimirprova a corteggiare l'Africa,forniture gratuite di cereali a sei Paesi del continente e auspica una maggiore cooperazione a tutto campo, dall'energia ai trasporti, dall'agricoltura al ...Gli ucraini lanciano le loro riserve in un attacco tutto per tutto per sbloccare la situazione al fronte.accogliei leader africani,donazioni di grano a quelli più in difficoltà e parla di "combattimenti intensi" sul fronte sud Kiev ha impegnato in combattimento le principali riserve ...Dichiarazioni, quelle di, volte a dare un'immagine positiva del Paese e a salvaguardare gli importanti affari politici ed economici con il continente africano. Mosca pronta a girare grano ai ...

Vertice Russia-Africa, Putin corteggia il continente e promette grano Euronews Italiano

La Nato ha aumentato la sorveglianza nel Mar Nero, Mosca è tornata all’attacco a Odessa prendendo di mira le strutture portuali: un morto. Secondo il N ew York Times, Washington sarebbe pronta a ...A San Pietroburgo, Putin ha fatto piovere promesse: di grano, di rubli, di alleanze. Intorno a una tavola rotonda ha riunito al summit Russia-Africa 17 leader a cui ha assicurato che Mosca diventerà i ...