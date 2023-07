Putin invierà grano gratis in Africa | ma solo agli amici

Leggi su formiche

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il presidente russo, Vladimir, ha dichiarato giovedì che la Russia non si unirà a un patto mediato dall’Onu per prevenire le carestie nei Paesi in via di sviluppo a causa della guerra del Cremlino in Ucraina. Lo considera come sbilanciato contro Mosca, perché l’intesa sottintende che la responsabilità della crisi alimentare – uno dei temi del momento, come analizzato dal recenti vertice della Fao di Roma – ricade anche sulla mossa militare russa contro Kyiv. Narrazioni e interessi Parlando al Forum economico e umanitario Russia-di San Pietroburgo,ha nuovamente affermato che il suo governo “rifiuterà di estendere” l’accordo sui cereali del Mar Nero, noto come “Grain deal”, che nei mesi passati ha permesso a 32,9 milioni di tonnellate di prodotti agricoli di lasciare i porti bloccati dell’Ucraina e di raggiungere il ...