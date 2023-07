Purgatori | oggi i funerali | da Saviano al magistrato Di Matteo folla di amici e colleghi

(Di venerdì 28 luglio 2023) Ad accogliere il feretro i tre figli, l'ex moglie e la compagna. Don Walter Insero: "Sempre alla ricerca della verità"di, ma anche gente comune che ne apprezzava scritti e programmi tv, alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma per idi Andrea. Ad accogliere il feretro, portato all’interno da un picchetto dei Vigili del Fuoco (“perché era in una caserma dei Vigili del Fuoco che trascorreva le sue serate all’inizio della carriera in attesa di notizie”, ha spiegato il figlio Ludovico), i tre figli – Edoardo, Victoria, e Ludovico – l’ex moglie Nicole Schmitz e la compagna Errica Dall’Ara. Tantissimi gli omaggi floreali al giornalista e autore, comprese le corone della Siae e dell’associazione dei famigliari delle vittime di Ustica. E tantissimi gli ...

Leggi anche Morte di Andrea, due persone indagate Morte Andrea, aperta inchiesta per omicidio colposo Andrea, le domande e il metodo per cercare la verità Tantissimi gli ...Tra i presenti tanti protagonisti del giornalismo, dello spettacolo, della società ...... siamo rimasti abbastanza sconcertati, mi sembrava giusto essere qui". Così la deputata del Pd, Laura Boldrini arrivando ai funerali di Andreaa piazza del Popolo a Roma. 28 luglio ...Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri ...Per l'ultimo saluto ad Andrea Purgatori, Urbano Cairo, Enrico Mentana, Massimo Giletti, Roberto Saviano, Mogol e il magistrato Nino Di Matteo ...