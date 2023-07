Purgatori | l' Avvocato della famiglia Orlandi | Sara' con noi quando troveremo Emanuela

Cosi' l'della famiglia Orlandi, Laura Sgro', fuori la chiesa degli artisti dove si e' tenuto il funerale di Andrea. "Ha contribuito tanto nella ricerca di Emanuela, c'era uno ...... per ottenere informazioni cruciali sul quadro clinico della morte di. Tuttavia, i ... mentre la difesa degli indagati è affidata all'Fabio Lattanzi.... l'Fabio Lattanzi, hanno nominato come consulente di parte l'anatomopatologo de La ...le cartelle cliniche che i carabinieri stanno acquisendo nelle varie strutture sanitarie a cuisi ...'Abbiamo perso un amico, un sodale, un compagno, Andrea era uno di noi. CI manchera', ma sono sicura che in qualche modo anche dall'alto ci dara' ...Per la prima volta il consiglio dell' Ordine degli avvocati di Napoli si affida a una società leader del settore per l'organizzazione contabile dell'ente. Lo rende noto un comunicato. (ANSA) ...