PUC in partenariato tra Comune di Santa Maria Capua Vetere e Procura della Repubblica

(Di venerdì 28 luglio 2023). Ulteriore Progetto di Utilità Collettiva intra ile la. La firma dell’Accordo, tra iltore dott. Pierpaolo Bruni e il Sindaco Antonio Mirra, in presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Baia e dei responsabili del progetto dott.ssa Coppola per contoe dott. Gaglione per conto del, ha dato il via all’attivazione di un nuovo Progetto di Utilità Collettiva. Il progetto coinvolgerà 20 cittadini percettori del Reddito Di Cittadinanza in attività di supporto agli uffici, con la finalità di consentire ai partecipanti un’esperienza formativa nella Pubblica Amministrazione, ...