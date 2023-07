Psg | Skriniar male in amichevole contro l’Osaka L’ex Inter tra i flop de L’Equipe

(Di venerdì 28 luglio 2023) Milane Lucas Hernandez tra i bocciati. Hugo Hekitike invece tra le sorprese di un’comunque con più ombre che luci per il Paris Saint Germain, sconfitto 3-2 dal C-Osaka nei giorni in cui è l’assenza di Kylian Mbappè ad attirare tutte le attenzioni. “Se Hugo Ekitike si è messo in luce in attacco, la difesa parigina, a partire da Milan, è stata in grossa difficoltà”, scrive il quotidiano francese. Nel test della tournée giapponese,e Danilo hanno mancato l’vento su una palla spiovente e hanno spalancato la strada al centravanti avversario, che ha realizzato il gol del momentaneo 1-1. Luis Enrique prova comunque a guardare il lato positivo, anche se ammette che “non mi è piaciuto il risultato e non mi sono piaciuti gli errori difensivi, ...

(4 - 3 - 3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos,, Kimpembe; Ugarte, Verratti, Vitinha; Carlos Soler, Asensio, Neymar. Dove vederla in TV e in streaming L'incontro non sarà trasmesso in ...Poi, un malinteso tra Danilo eha permesso al belga Jordy Croux di pareggiare (22°). Primo gol subito dalin questa pre - stagione. Nel secondo tempoin vantaggio con Vitinha grazie ...Martedì la sfida aldell'ex. Frattesi, la sorella Chiara va in gol sui social Se sul campo Davide Frattesi va in rete, i social vedono i gol di Chiara : la sorella del campione interista ...

VIDEO / Psg, errore incredibile di Skriniar e il Cerezo Osaka pareggia fcinter1908

Sconfitta a sorpresa per il Paris Saint-Germain contro il Cerenzo Osaka, in una amichevole disputata allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, in Giappone. Il risultati finale e' di 3-2 per la compagine nip ...Sconfitta a sorpresa per il Paris Saint-Germain contro il C-Osaka, in una amichevole disputata allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, in Giappone. Il risultati ...