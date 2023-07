PSG sconfitto 3-2 nell’amichevole contro il C-Osaka

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il PSG ha perso l’amichevoleil C-per 3-2. La gara, tenutasi nello Yanmar Stadium Nagai di, in Giappone, ha visto la squadra europea lasciare sconfitta il campo. Inizialmente, i parigini erano saliti in vantaggio al minuto 17 con rete di Ekitike, ma Croux ha pensato al pareggio solo cinque minuti dopo. Nel secondo tempo, Vitinha segna il gol del 2-1 per il PSG, vantaggio che però viene annullato con i gol di Kitano e Shinji Kagawa. SportFace.

Sconfitta a sorpresa per il Paris Saint-Germain contro il C-Osaka, in una amichevole disputata allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka, in Giappone. Il risultati finale e' di 3-2 per la compagine nipponica