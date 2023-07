Psg | Dembelé a un passo | i dettagli

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Psg starebbe per chiudere per un rinforzo in attacco e si tratterebbe di Ousmane Dembelè del Barcellona Il Psg starebbe per chiudere per un rinforzo in attacco e si tratterebbe di Ousmane Dembelè del Barcellona. Secondo quanto riportato da RMC Sport, i parigini sarebbero disposti a pagare la clausola da 50 milioni valida fino al 31 luglio, dopodiché si alzerebbe a 100.

In uno scenario ideale, il Psg vedrebbe un tridente con Mbappé che gioca a sinistra, Dembélé a destra e una punta che deve ancora essere ufficializzata. Il che lascerebbe poco spazio a Neymar.