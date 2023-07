Protocollo Mim-Asvis | piena realizzazione dell’Agenda 2030

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 luglio 2023) “Il ministero dell’Istruzione e del merito (Mim) e l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile () hanno firmato, ieri 27 07 2023 un nuovod’intesa, per il prossimo triennio, finalizzato ad operare insieme per diffondere, attraverso il sistema educativo, la cultura dello sviluppo sostenibile, indispensabile per unaconcordata nel 2015 dai 193 Paesi delle Nazioni Unite. Ilindica come prioritario l’obiettivo di realizzare il progressivo inserimento dell’educazione allo sviluppo sostenibile nei curricoli di ogni ordine e grado, a partire dall’insegnamento dell’educazione civica, valorizzando tra l’altro i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto), nonché lo studio delle discipline ...