Pronto soccorso Giugliano Arrivano gli agenti | sindacati | “Presidio sia h24”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Dopo il clamore mediatico dell’ultimo raid avvenuto neldel San Giuliano di, negli ultimi giorni è stata prevista la presenza didi polizia di tanto in tanto. Un piccolo passo ma non la risoluzione dei problemi secondo i. E’ da tempo che gli esponenti sindacali denunciano le carenze del nosocomio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Da qui la corsa all' ospedale di Lecce , dove ilera però già in affanno. Secondo quanto riportato dal Corriere salentino , inzialmente i sanitari hanno cercato di abbassare la ...Neli medici avrebbero cercato di abbassarle la temperatura corporea con un lenzuolo intriso d'acqua fredda. Poche ore dopo il decesso. La nota della Asl 'La donna è arrivata al Fazzi ...Neldel più grande e attrezzato ospedale salentino, i medici avrebbero cercato di abbassare la temperatura corporea utilizzando un lenzuolo intriso d'acqua fredda. Ma non c'è stato ...

“Straordinari non pagati agli infermieri del pronto soccorso di Careggi” LA NAZIONE

IGLESIAS. L’Azienda regionale della Salute, Ares, nel corso di un tavolo tecnico convocato nella sede di Cagliari, in via Piero Della Francesca, ha presentato i risultati dello studio di fattibilità p ...Una donna 59 anni è morta per un probabile colpo di calore nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove, secondo quanto si è appreso, sarebbe mancato il ghiaccio per tentare di abbassare la temperatura ...