Programmi TV di stasera | venerdì 28 luglio 2023 Su Rai3 il film ‘Aspromonte – La terra degli ultimi’

(Di venerdì 28 luglio 2023) Aspromonte - Laultimi Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Talent. Torna l’appuntamento in replica con lo show di Carlo Conti. Una serata speciale durante la quale i migliori protagonisti dell’undicesima edizione ’se la vedranno’ con i migliori della decima del 2020: in palio ci sarà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2021? Rai2, ore 21.20: Professor T – Nuova Stagione Serie TV. 2×01 – Anello di Fuoco: La squadra indaga sulla natura dolosa di un incendio in un’abitazione di studenti. Nel frattempo però un incubo ricorrente perseguita il Professor T che decide di andare in analisi. 2×02 – Omicidi in Maschera: Un avvocato e la sua seconda moglie vengono trovati uccisi. Il crimine ha delle sorprendenti analogie con un duplice omicidio commesso quindici anni prima. Inizialmente la polizia punta il dito verso l’uomo ...

Collabora con testate giornalistiche etv. È il creatore e unico autore delle pagine ... 'Opera fondamentale per la viabilità in Val bisagno' Finale Ligure, appuntamentocon 'Storie ...... allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 27 Luglio 2023 . I Migliori Filmin TV, Giovedì 27 Luglio 2023 Quel Giorno d'Estate ...FILM BIOGRAFICO DA VEDEREIN TV Bad Education, ore 21:00 su Sky Cinema Drama Biopic HBO con ... IIN CHIARO Noos " L'avventura della conoscenza, ore 21:25 su Rai 1 Alberto Angela alla ...Troppo caldo per raggiungere un Cinema Catania Nessuna paura, ecco i consigli dei film e programmi da non perdere stasera in TV.Il programma su delitti e casi di cronaca condotto dalla coppia Nuzzi-Viero andrà in onda alle 21.25 su Rete 4 ...