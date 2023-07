Primo weekend di esodo estivo | bollino rosso su strade e autostrade

Leggi su agi

(Di venerdì 28 luglio 2023) AGI - Al via le grandi partenze nell'ultimo fine settimana di luglio, quando la maggior parte degli italiani raggiungerà i luoghi di vacanza. È atteso traffico intenso sue auto. E per facilitare la viabilità, Anas ha ridotto di oltre il 65% il numero dei cantieri presenti lungo la rete stradale e autostradale di competenza, relativi agli oltre 1100 interventi attivi per lavori di manutenzione, fino al 6 settembre. L'obiettivo è offrire un viaggio più confortevole e sicuro a tutti gli utenti per gli spostamenti di breve, media e lunga percorrenza. In particolare, lungo la rete Anas, per l'ultimodi luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, con una situazione che perdurerà nella giornata di sabato 29 ...