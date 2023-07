Primo weekend da bollino rosso per le strade del Lazio | i consigli di Anas

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 28 luglio 2023) Al via le grandi partenze nelfine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza(Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede, a partire dal pomeriggio di oggi venerdì 28 luglio e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio. Nel, in particolare, saranno interessate da flussi di traffico intensi lestatali che conducono alle principali località turistiche balneari o montuose quali: “Pontina” e lungo lestatali Aurelia, Salaria, Appia, Monte Lepini, Abazia di Fossanova e lungo il Grande Raccordo Anulare. Sempre con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli utenti, in previsione dell’aumento ...