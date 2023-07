Primavalle | danneggiata la casa del ragazzo accusato per omicidio di Michelle

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 28 luglio 2023) Un gruppo di circa 100 ragazzi, con età compresa tra i 15 e i 18 anni, si è recato alladel 17enne arrestato per l'diCauso, la ragazza di 17 anni uccisa un mese fa nel quartiere, a Roma. Hanno forzato il portone della palazzina in via Dusmet e sono entrati nell'immobile, che era sotto sequestro, danneggiando l'appartamento dopo aver forzato i sigilli. Un blitz di pochi minuti gridando insulti e lasciando cartelli all'entrata con su scritto "Stop alla violenza". La Polizia Scientifica era presente sul posto e ha registrato tutte le azioni di questo improvviso e impulsivo evento.