Preghiera del mattino del 28 Luglio 2023 | “Concedimi la Tua Grazia”

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Oppure duettare con Carlile in Shine , che non è un classicone ma dovrebbero esserlo, unalaica che descriveva nel 2007 il mondo2023, con parole che nessuno è più capace di trovare e ...... una notte1216 il santo era immerso nellaalla Porziuncola. All'improvviso entrò una luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e, alla sua destra, la Madonna e gli ...... solidarietà, escursioni, vita all'aria aperta, formazione, giochi e divertimento, ma anche riflessione e( lo hanno fatto per la loro piccola collega Chiara Rossetti , ndr ). Gli scout...

Preghiera del Mattino VENERDI 28 LUGLIO 2023 Lodi Venerdì ... La Luce di Cristo

Era il 2 agosto del 1854 quando le preghiere delle donne del Vieux Nice furono esaudite. Il colera imperversava e gli abitanti di Malonat, un quartiere della Città Vecchia si affidarono alla Vergine.Sono stati toccanti, nella chiesa parrocchiale di Tavernola, borgo alle porte di Como, i funerali di Chiara Rossetti, la ragazza di 16 anni travolta e uccisa da un albero all'alba di martedì nel Bresc ...