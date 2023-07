Prada lancia la sua linea di makeup e skincare

(Di venerdì 28 luglio 2023) Il marchio di moda guidato da Miucciaapproda nel settore bellezza con una collezione di cosmetici e prodotti per la pelle in arrivo il primo agosto. «Crediamo che la bellezza oggi sia la rappresentazione della propria personalità»

Il marchio di moda guidato da Miuccia Prada approda nel settore bellezza con una collezione di cosmetici e prodotti per la pelle in arrivo il primo agosto. «Crediamo che la bellezza oggi sia la rappre ...È una tentazione a cui resistere sarà quasi impossibile: il caschetto con frangia di Anne Hathaway è già il taglio perfetto per l’autunno. Affezionata a uno stile classico e senza tempo quando si trat ...