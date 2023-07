(Di venerdì 28 luglio 2023) Prima avrebbeto alla. Poi si sarebbe ucciso, mentre inc’erano i loro tre, tutti: 8,13 e 16 anni. Sembra essere questa la dinamica dietro a quello che è successo oggi, 28 luglio, in un’abitazione a, nel Napoletano, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di Antonio Di Razza, 50 anni, e di sua, Angela Gioiello, in camera da letto. Poco lontano da loro, la pistola che si pensa sia stata utilizzata per quello che sembra essere un omicidio-suicidio. Le indagini sono ancora in fase di embrionale, ma – secondo quanto si apprende – potrebbe essere stata la gelosia dell’a spingerlo are la

Forse la gelosia alla base dell'omicidio - suicidio Le indagini sono ancora in una fase embrionale ma, stando a quanto emerso, sarebbe stata la gelosia a far scattare la furia omicida dell'. Il ..., Napoli , sono stati trovati due cadaveri, marito e moglie , all'interno della loro ... Secondo quanto apprende l'Agi, sembra che al culmine di una accesa lite in famiglia , l'abbia ...... quartiere del comune di, in un appartamento, trovati dai carabinieri, intervenuti dopo ... secondo quanto apprende l'AGI, al culmine di una lite in famiglia, l'ha ucciso la moglie e poi ...

Pozzuoli, uomo uccide la moglie e poi si spara. In casa i tre figli minorenni Sky Tg24

È successo nel pomeriggio di oggi, 28 luglio, in un’abitazione di via Parini 10. I corpi della coppia sono stati trovati nella loro camera da letto. Poco lontano, la pistola che sarebbe stata ...Due persone sono state trovate morte dai carabinieri in un'abitazione di via Parini 10, a Pozzuoli: ipotesi omicidio - suicidio.