Pozzuoli sotto choc | omicidio suicidio nel nel quartiere di Monterusciello

(Di venerdì 28 luglio 2023) Venerdì pomeriggio tragico neldidove, al culmine di un litigio in famiglia, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. In casa al momento dell’erano presenti anche i figli della coppia. Una famiglia perbene, molto conosciuta a(Napoli). Dopo l’allarme dato da alcuni vicini sul posto, in via Parini, sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. Sul caso indagano i Carabinieri del reparto radiomobile die della stazione di

...completo QUI "Musicale stelle", 7 concerti dal 7 luglio nella splendida cornice di Villa Pignatelli, organizzati dall'Associazione Scarlatti. Per maggiori dettagli clicca qui Adall'...- continua- I carabinieri della compagnia dihanno individuato un uomo di 36 anni e di una donna di 26, entrambi del posto, denunciandoli per atti osceni in luogo pubblico. Dalle ...... artigianato, enogastronomia, esposizioni artistiche e laboratori, promosso dal Comune di... Un progetto nato tra le mura del Conservatorio 'Giuseppe Martucci' di Salernola guida del M° ...

Alla scoperta del Rione Terra di Pozzuoli - Latitudes Latitudes

Nella città di Pozzuoli si è verificato un triste evento, la morte di Valeria Carannante, una giovane donna di 38 anni ...POZZUOLI – Arresto bis per Fabrizio Compagnone ( nella foto ndr ), 38enne di Monterusciello ed ex componente del gruppo criminale guidato da Carlo Avallone, noto come il ‘fantasma’. In meno di un mese ...