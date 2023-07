Pozzuoli Omicidio suicidio nel quartiere di Monterusciello | le vittime sono Antonio Di Razza e Angela Gioiello

(Di venerdì 28 luglio 2023) Venerdì pomeriggio tragico neldidove, al culmine di un litigio in famiglia, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola. In casa al momento dell’erano presenti anche i figli della coppia. Una famiglia perbene, molto conosciuta a(Napoli). Dopo l’allarme dato da alcuni vicini sul posto, in via Parini civico 10,giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. Sul caso indagano i Carabinieri del reparto radiomobile die della stazione di. I corpi dei due coniugiDi, 50 anni, e, 38 anni, ...

sono stati trovati all'interno di un appartamento a, in provincia di Napoli. Entrambi i corpi presentano ferite da arma da fuoco. Non è esclusa l'ipotesi- suicidio. Intorno alle ...In casa al momento dell'- suicidio erano presenti anche i figli della ...

