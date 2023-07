Sarebbe questa la dinamica dell' omicidio - suicidio avvenuto nel pomeriggio di venerdì a, in provincia di. Il 50enne Antonio Di Razza e la moglie Angela Gioiello , di 39 anni, ...commenta A) un uomo , Antonio Di Razza, operaio metalmeccanico 50enne, avrebbe ucciso la moglie, sparandole , per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I corpi di Angela Gioiello, ...Sul posto sono arrivati sia i Carabinieri diche il personale del 118. E' stato constatato il decesso di Antonio Di Razza, di anni 50, e di Angela Gioiello, di anni 38, entrambi napoletani ...

Pozzuoli (Napoli), uccide la moglie e si toglie la vita | In casa c'erano anche i tre figli della coppia TGCOM

Una lite per motivi di gelosia, poi lui spara alla moglie e si suicida con la stessa arma. Sarebbe questa la dinamica dell’omicidio-suicidio avvenuto nel pomeriggio di venerdì a Pozzuoli, in provincia ...I corpi privi di vita di un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati ritrovati all'interno di un appartamento a Pozzuoli, in provincia di Napoli. In casa c'erano anche i tre figli minorenni di 8, ...