Pozzuoli | coniugi trovati morti in casa con ferite da arma da fuoco

(Di venerdì 28 luglio 2023) L'ipotesi è un omicidio-suicidio I corpi senza vita di una coppia di, un uomo di 50 anni e una donna di 38 anni, sono statiall’interno di un appartamento a, in provincia di Napoli. Entrambi i corpi presentanodada. Non è esclusa l’ipotesi omicidio-suicidio. Intorno alle 17.30 è giunta la segnalazione al 112 di colpi esplosi all’interno dell’abitazione in via Parini, nel rione Monteruscello. Sul posto i carabinieri hanno trovato i due corpi all’interno della camera da letto. A terra i carabinieri hanno trovato una pistola. Una delle ipotesi considerate al momento è che l’uomo abbia ucciso la moglie e poi si sia tolto la vita puntando l’contro se stesso. Ma i carabinieri non escludono alcuna pista. L'articolo ...

Pozzuoli, coniugi trovati morti in casa con ferite d'arma da fuoco QUOTIDIANO NAZIONALE

