(Di venerdì 28 luglio 2023) Esperti di mercato e non l’hanno accennato, dopo un luglio spento, sarà un agosto acceso, bollente, in sede di mercato. Tante società hanno preferito mantenere un profilo basso in questo primo mese di trattative, sondando il terreno per piazzare i propri colpi nelle battute finali, quelle in cui spesso si riesce a pescare il coniglio dal cilindro. Una situazione che sta vivendo anche il, che dopo aver salutato Spalletti e Kim, si è concentrato unicamente sui rinnovi e nelle valutazioni di campo da parte del neo tecnico Rudi Garcia. Bomba dalla Spagna, un blancos sul taccuino Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Defensa Central, giornale molto vicino agli ambienti del, ilavrebbe messo gli occhi su uno dei giocatori appartenenti alla scuderia di Florentino Perez. Odriozola in azione ...

Possibile colpaccio del Napoli, che affare dal Real Madrid Spazio Napoli

Il Napoli sta valutando il colpaccio in casa Real Madrid per il vice Di Lorenzo, la società azzurra ha messo in stand by l'ipotesi Di Lorenzo.Sensi rientrato dal prestito al Monza è destinata a un'altra cessione. Possibile contropartita nell'operazione in Serie A: i dettagli ...