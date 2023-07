(Di venerdì 28 luglio 2023) Digitalizzazione e modernizzazione - In particolare, le iniziative commerciali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda ledi importo unitario almeno fino a 10 ...

'Basta scuse' - 'Ottima notizia! Ora le scuse per rifiutare i pagamenti elettronici stanno a zero! Basta con le bugie delche non funziona, che non c'è il collegamento', ha commentato ...Commissioni, cosa è stato deciso Il protocollotra le parti prevede che le commissioni saranno ridotte per i pagamenti fino a 30 euro e, per quelli sotto ai 10 euro , sono previste ...... cioè di importo non superiore a 30 euro L'associazione bancaria italiana è pronta a diramare la circolare alle banche associate che contiene le indicazioni per rendere operativo l'accordoal ...

Pos, siglato l'accordo per ridurre i costi nelle transazioni sotto i 30 euro TGCOM

Buone notizie per gli esercizi: è stato siglato un accordo tra banche ed associazioni per ridurre le commissioni sui pagamenti con il pos.Trovata un’intesa di massima per ridurre le commissioni sulle transazioni fatte con i Pos, ora alle banche e ai gestori dei circuiti la prossima mossa. Ecco cosa è stato deciso ...