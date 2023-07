Porsche 911 | unica della gamma a non diventare elettrica

(Di venerdì 28 luglio 2023)911 , icona del Marchio e archetipo dell' auto sportiva , di lusso ad alte prestazioni e fruibilità , non diventerà. Da 60 anni, correva il 1963 , la noveundici è un riferimento ...

La Porsche 911 sopravvivrà all'elettrificazione AlVolante

Sono stati creati due nuovi modelli di Porsche basati su due vecchi modelli dell'auto e il risultato finale è semplicemente sbalorditivo.