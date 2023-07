Porsche 911 | non si cambia Il futuro è ancora con motori a combustione interna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) “La nostra strategia in primo luogo è passare alla mobilità elettrica. Tuttavia, produrremo la 911 il più a lungo possibile con un motore a”. Parola di Karl Dums, responsabile degli e-fuel – i carburanti sintetici a impatto carbonico prossimo allo zero – della. In altri termini, neldel costruttore tedesco solo il modello più iconico, la 911 appunto, rimarrà fedele al motore bielle e pistoni. Finché sarà possibile, oltretutto. Più precisamente, entro la fine di questa decade l’80% delle vendite della marca saranno costituite da modelli a batteria. Il resto sarà termico o ibrido. Ma, comunque, l’unica sportiva a benzina (sintetica) rimarrà la 911. Che nel 2022 ha costituito il 13% delle vendite totali del brand di Zuffenhausen. Infatti, anche per Cayman e Boxster è previsto una ...