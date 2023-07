Poppella | pasticceria di Napoli denunciata per manomissione dei contatori I commenti social | “Mi disse che il rincaro del caffè era per l’aumento dell’energia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 luglio 2023) Proprio nei giorni in cui Robert De Niro faceva visita alla storica, il titolare Ciro Scognamillo ha ricevuto una visita un po’ meno gradita, quella dei carabinieri della stazioneStella chiamati dal personale dell’Enel in seguito a un controllo in un laboratorio vicino. Da questo è emersa unadeie del lettore di potenza. A quel punto i controlli sono stati estesi pure al punto vendita dell’azienda, sito in via Arena alla Sanità. Anche lì l’Enel ha riscontrato le medesime manomissioni constatate nel laboratorio. L’ipotesi, dunque, è utilizzo illecito di corrente elettrica. Scognamillo, titolare dellanota in tutta Italia (e non solo) per il dolcetto “fiocco di neve”, fa sapere, come riporta Il ...