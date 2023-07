POP UP MOVIE | ad Oriocenter la rassegna di UCI Cinemas per Pop Up Culture

(Di venerdì 28 luglio 2023) Partirà ad agosto Pop Up, ladi UCIdedicata a Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, e proseguirà fino ad ottobre con 8 film collegati ai 4 temi del progetto Pop Up: moda, arte, musica e letteratura. Unaunica ed esclusiva che sarà disponibile solo presso UCIOrio e che regalerà emozioni e spunti diversi in base al tema trattato, raccontando di volta in volta le diverse forme e sfaccettature della cultura attraverso la proposta di film di successo. Il costo del biglietto per assistere alle proiezioni in programma è di soli 3,50 euro e tutte le proiezioni inizieranno alle ore 20:30. Di seguito i film dellain programma nel mese di agosto: 2 agosto 2023 “Dante”: il film diretto da Pupi Avati e ...

Agosto sarà il mese d'inizio di Pop Up, la rassegna di UCI Cinemas Orio dedicata a Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, che proseguirà fino a ottobre con otto film collegati ai temi del progetto Pop Up ...

