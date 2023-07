Polizza RC troppo conveniente | era una truffa

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 28 luglio 2023)RC: La vittima, una donna di Montefusco, attirata da una offerta on line per assicurare la sua autoRC. Alle 5 persone denunciate perqualche giorno fa dai Carabinieri di Montemarano, si aggiunge un trentenne deferito ieri alla Procura della Repubblica di Avellino. L’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Montefusco, prende spunto dalla denuncia sporta da una donna. La vittima doveva assicurare l’auto ed ha certato on line sperando in un affare. Ad attrarla un’offerta di unaR.C.A. pubblicizzata su internet, credendo di averla trovata ha chiesto un preventivo. Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, ha effettuato il pagamento del premio di circa 400 euro, ...